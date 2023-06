Żołnierz Gwardii Narodowej podejrzany o ujawnienie tajnych dokumentów Pentagonu nie przyznał się do winy

czytaj dalej

We wtorkowym zamachu w pobliżu osiedla Eli na Zachodnim Brzegu zginęło czterech Izraelczyków – poinformowały Siły Obronne Izraela. Obaj zamachowcy zostali zabici. Atak doprowadził do zamieszek. Izraelscy osadnicy szukający zemsty wtargnęli wieczorem do kilku palestyńskich wiosek, podpalając samochody i pola, niszcząc domy i terroryzując mieszkańców. Wiele osób zostało rannych.