Żołnierz staranował demonstrantów i otworzył ogień. Zapadł wyrok

Black Lives Matter. Zabójstwo Garretta Fostera

W momencie tragedii jej sprawca był czynnym żołnierzem, stacjonował wówczas w jednostce oddalonej ok. 70 kilometrów od Austin. Podczas procesu 35-latek tłumaczył, że strzelił, ponieważ bał się, iż Foster wyceluje w niego broń. Twierdził, że działał w samoobronie. Prokuratura obaliła jednak taką wersję wydarzeń podkreślając, że pistolet Perry'ego od początku był "naładowany i gotowy do wystrzału".

"Jestem rasistą"

Przed sądem przedstawione zostały również wpisy Perry'ego w mediach społecznościowych. "Oficjalnie, jestem rasistą, bo nie zgadzam się, aby ludzie zachowywali się jak zwierzęta w zoo" - pisał Perry w poście cytowanym przez "Guardiana". Dziennik podkreśla, że skazany opublikował go kilka dni po rozpoczęciu protestów w ramach BLM. Z kolei w jednej z wiadomości wysłanej do znajomego miał stwierdzić wprost, że "być może pojedzie do Dallas, by strzelać do złodziei".