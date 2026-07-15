Świat Znany pilot ujawnił, że choruje na alzheimera Maciej Wacławik |

Nowy Jork. Lądowanie na rzece Hudson przeszło do historii (2009) Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Peter Zay/Anadolu/Getty Images

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75-letni emerytowany pilot poinformował o niedawnej diagnozie w oświadczeniu, które zamieścił na swej stronie internetowej we wtorek. Zaznaczył, że jest we wczesnym stadium choroby Alzheimera. "Na razie oznacza to, że czasami trudno mi przypomnieć sobie imię, zapominam, o czym niedawno mówiłem, i nie sypiam tak dobrze jak kiedyś, ale jestem na początku tej długiej drogi" - czytamy.

Sullenberger dodał, że całe życie poświęcił służbie i od dziesięcioleci działa na rzecz bezpieczeństwa pasażerów oraz przypomniał, że rozgłos, jaki przyniosło mu lądowanie na rzece Hudson, wykorzystał, by promować bezpieczeństwo lotnicze. "Nowa faza mojego życia skłoniła mnie do zastanowienia się nad tym, co naprawdę oznacza służba innym. Odpowiedź brzmi: trzeba zabrać głos. Mam nadzieję, że dzieląc się [diagnozą - red.] pomogę innym rodzinom żyjącym w cieniu tej choroby poczuć, że mogą zrobić krok naprzód" - przekazał emerytowany pilot.

Chesley "Sully" Sullenberger Źródło zdjęcia: Peter Zay/Anadolu/Getty Images

Amerykanin przyznał, że dopiero jego lekarz uświadomił mu, jak powszechna jest choroba Alzheimera, która "nie oszczędza żadnej grupy wiekowej i dotyczy milionów ludzi na całym świecie".

155 osób na pokładzie, wszyscy przeżyli

Chesley "Sully" Sullenberger został okrzyknięty w Stanach bohaterem narodowym po tym, jak w styczniu 2009 roku wylądował awaryjnie samolotem Airbus 320 linii US Airways na rzece Hudson w Nowym Jorku. Silniki maszyny, która leciała z nowojorskiego lotniska LaGuardia do Charlotte, zostały uszkodzone przez klucz wędrownych gęsi.

Airbus 320 linii US Airways po wodowaniu na rzece Hudson w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: CNN

Sullenberger przeprowadził bezbłędną akcję wodowania, dzięki czemu nikt spośród 150 pasażerów i pięciu członków załogi nie został poszkodowany. "Kiedy ludzie w ciągu ostatnich lat pytali mnie o pomyślne zakończenie lotu nr 1549, odpowiadałem, że 'odwaga może być zaraźliwa' i tamtego dnia pomogła wszystkim zjednoczyć się, by pomyślnie ewakuować wszystkich z samolotu. Teraz potrzebujemy tej odwagi, by walczyć z chorobą. Należę do większej społeczności z wieloma spośród was. Będziemy odważni razem" - podsumował były pilot w oświadczeniu o diagnozie alzheimera.

O awaryjnym lądowaniu, które bywa określane "cudem na rzece Hudson", powstał film fabularny "Sully" z Tomem Hanksem w roli Sullenbergera.