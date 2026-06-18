Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA zmniejszają liczbę wojsk w siłach szybkiego reagowania NATO. Mark Rutte wyjaśnia

|
Mark Rutte na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli
Kolejne wątpliwości Trumpa wobec NATO. Relacja Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
USA zmniejszą swój wkład w siły, którymi mogą wesprzeć sojuszników w NATO w przypadku poważnego kryzysu - ogłosił sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Jak jednak zapewnił, "gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, w tym USA, użyliby swoich pełnych zdolności".

Chodzi o ograniczenie wkładu USA w oddziały reagowania kryzysowego NATO. W ramach struktury znanej jako Model Sił NATO (NATO Force Model) państwa sojuszu określają pulę dostępnych sił, które mogą zostać uruchomione w razie konfliktu lub poważnego kryzysu. Doniesienia o tym, że Biały Dom planuje ograniczyć dostępne dla sojuszu oddziały amerykańskiej armii pojawiały się w mediach od kilku tygodni.

Teraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte potwierdził, że Waszyngton podjął taką decyzję. - Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest to natychmiastowe - powiedział dziennikarzom przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Rutte zaznaczył jednak, że zmiany nie wpłyną na zdolności reakcji sojuszu w przypadku ataku na któregoś z jego członków. - Mówię o tym niechętnie, dlatego że to jest narzędzie planistyczne. Gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, także Stany Zjednoczone, zaangażowaliby maksymalne siły, by prowadzić działania obronne - zapewnił Rutte.

Siły szybkiego reagowania NATO

Siły Odpowiedzi, czyli Allied Reaction Force (do niedawna NATO Response Force) to zaawansowane technologicznie oddziały wydzielone z sił zbrojnych NATO. Ich zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich, zwłaszcza zaś podejmowanie działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.

Projekt powołania takiej formacji przedstawiono na szczycie NATO w Pradze w 2002 roku. Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku podjęto decyzję o zwiększeniu liczebności sił do 300 tysięcy. Obecnie liczy ona ponad 500 tysięcy żołnierzy.

Wojska USA w Europie

Administracja Donalda Trumpa uważa, że Europa powinna zaangażować się bardziej w swoją obronność, zwiększając wkład w zdolności NATO. Jednocześnie Trump kilkukrotnie w ostatnich tygodniach kwestionował efektywność NATO jako takiego, sugerując, że USA mogłyby go opuścić.

USA redukują stopniowo również swoje siły w Europie. W maju Pentagon podjął decyzję o wycofaniu jednego z czterech Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC). Na jesieni zeszłego roku Amerykanie wycofali również znaczną część swoich sił z Rumunii, pozostawiając w tym kraju około tysiąca żołnierzy.

Jednocześnie prezydent Trump ogłosił, że USA wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to "jedynie opóźnienie" - zapewnił również wiceprezydent USA J.D. Vance.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach”. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Kaja Ziomek-Nogal
Czytała, że ma "sobie rozwalić zęby o krawężnik"
Rafał Kazimierczak
Udostępnij:
Tagi:
NATOMark RutteUSADonald Trump
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20251012_2J6
Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol. Inny gwiazdor w głównej roli
Kultura i styl
Tragiczny wypadek w Sosnowcu
Samochód uderzył w słup i pękł na pół. Nie żyją dwie osoby
Katowice
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Ponad 40 stopni w weekend w Europie. Co z Polską?
METEO
Moskwa
"Sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy"
Świat
Parada zabytkowych ciągników w Ursusie
Zlot zabytkowych traktorów, marsze i przejazdy
WARSZAWA
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
BIZNES
Zatrzymano podejrzanego
Podejrzewany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany
Lublin
Byli rzecznicy dyscyplinarni Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota stracili dostępy do biur w KRS
Koniec z dostępem do dokumentów i pomieszczeń. Nowe porządki w KRS
Ewelina Kwiatkowska
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
BIZNES
Daveigh Chase
"Była najsłodszą i najjaśniejszą gwiazdą Hollywood". Nie żyje Daveigh Chase
Kultura i styl
57 min
pc
"To jest gorszące". Wicha o cwaniackim sposobie pracy lekarza milionera
News Michalskiego
Moskwa (18.06.2026)
Wielki pożar w Moskwie. "Poważny cios"
Świat
Donald Trump podczas szczytu G7
Pytanie o Putina. Trump "nie chce komentować"
Świat
Koniec śledztwa w sprawie Mateusza M. podejrzanego o oszustwa (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek
WARSZAWA
Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Kosztowne przejażdżki rowerzystów
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach”. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
imageTitle
Chwalińska zagra w Wimbledonie w deblu. Z partnerką zna się bardzo dobrze
EUROSPORT
Wojciech Król
Król zasłoni się immunitetem? Wyznaczony termin minął
Patryk Michalski
imageTitle
Przemowa trenera odmieniła grę faworyta. Kapitan ujawnił kulisy
EUROSPORT
imageTitle
Straciła przytomność podczas zawodów. Dramat utytułowanej biegaczki
EUROSPORT
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
BIZNES
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
METEO
Prezydent Karol Nawrocki na poligonie w Orzyszu
Prezydent Nawrocki przyglądał się ćwiczeniom "Dzielny Dzik 26"
Polska
imageTitle
Kane dogonił legendę. Takiego meczu Anglicy nie widzieli na mundialu od lat
EUROSPORT
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
METEO
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
BIZNES
imageTitle
Po golach Haalanda w Norwegii zatrzęsła się ziemia
EUROSPORT
CBA
Zmiana na szczycie CBA. Przychodzi "człowiek z zewnątrz"
Robert Zieliński
Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go
Uderzył Amerykanina w głowę i usiadł obok nieprzytomnego. Szukają go
WARSZAWA
55 min
Jared Kushner i Ivanka Trump
"Dla kogo są plaże? Dla mieszkańców czy dla bogaczy?"
Podcast o zagranicy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica