Nie żyje młodszy brat Donalda Trumpa. "Jego pamięć będzie żyła w moim sercu na zawsze"

Biały Dom poinformował o śmierci 72-letniego Roberta Trumpa, młodszego brata prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeszcze w piątek prezydent odwiedził go w szpitalu w Nowym Jorku.

Jak przekazał Biały Dom, Robert Trump, zmarł w sobotę w nowojorskim szpitalu. Miał 72 lata. "Z ciężkim sercem dzielę się informacją, że mój wspaniały brat Robert spokojnie odszedł tej nocy. Był nie tylko moim bratem, był moim najlepszym przyjacielem. Będzie nam go bardzo brakowało, ale spotkamy się ponownie. Jego pamięć będzie żyła w moim sercu na zawsze. Robercie, kocham Cię. Spoczywaj w pokoju" - napisał Donald Trump w oświadczeniu.

Wizyta w szpitalu

Jak dzień wcześniej informowało BBC, prezydent odwiedził w piątek brata w szpitalu New York-Presbyterian Hospital. Spędził tam około 45 minut. - On ma ciężkie chwile - mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami. - Mam wspaniałego brata. Od dawna mamy wspaniałą relację. Długo, od pierwszego dnia. I on jest teraz w szpitalu. Miejmy nadzieję, że nic mu się nie stanie, ale jest mu ciężko - dodawał.