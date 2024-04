Zmarł Lou Conter - ostatni żołnierz z amerykańskiego pancernika USS Arizona, który cumował w Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Podczas japońskiego ataku miał 20 lat. - Był ucieleśnieniem tego, co to znaczy być członkiem najwspanialszego pokolenia Amerykanów - powiedziała prezeska Pacific Historic Parks. Lou Conter miał 102 lata.

Lou Conter zmarł w swoim domu w Grass Valley w stanie Kalifornia w otoczeniu rodziny - podało stowarzyszenie Pacific Historic Parks.

- To niewyobrażalna strata - powiedziała prezeska Pacific Historic Parks Aileen Utterdyke. - Lou Conter był ucieleśnieniem tego, co to znaczy być członkiem najwspanialszego pokolenia Amerykanów, których zbiorowa odwaga, czyny i poświęcenia uratowały nasz kraj przed tyranią - dodała.

Zmarł Lou Conter Kent Nishimura/Getty Images

Zmarł ostatni żołnierz, który przeżył atak na Pearl Harbor

Conter w dniu ataku na Pearl Harbor miał 20 lat i służył na USS Arizona jako kwatermistrz. W bombardowaniu, którego skutki pchnęły Stany Zjednoczone do przystąpienia do II wojny światowej, została zniszczona lub uszkodzona większość okrętów amerykańskiej floty wojennej znajdującej się wówczas w Pearl Harbor. Zginęło wtedy 2,4 tys. osób, z czego 1177 to byli marynarze liczącej 1400 osób załogi USS Arizona.

Conter został podczas II wojny światowej pilotem, a jego samolot był dwukrotnie zestrzelony, między innymi w okolicach Nowej Gwinei, gdzie cała załoga wpadła do morza pełnego rekinów.

Jako oficer wywiadu wykonywał misje bojowe w Korei w latach 1950-1953. Uczył żołnierzy, jak przetrwać, gdy ich samolot zostanie zestrzelony nad dżunglą lub gdy zostaną schwytani jako jeńcy. Był doradcą wojskowym prezydentów USA Dwighta Eisenhowera, Johna F. Kennedy’ego i Lyndona B. Johnsona.

Wrak USS Arizona nadal spoczywa w miejscu, gdzie został zatopiony, wraz ze szczątkami ponad 900 żołnierzy.

Atak Japończyków na Pearl Harbor Wikimedia Commons

Japończycy zaatakowali Pearl Harbor w 1941 roku domena publiczna

Atak na Pearl Harbor

Rankiem 7 grudnia 1941 roku amerykańskie radary namierzyły pierwszą falę japońskich samolotów, ale dowódcy nie uznali wskazania za na tyle znaczące, by podejmować jakieś działania. Rozkaz przygotowania do ataku padł o 7.40. Osiem minut później, gdy padła komenda "To! To! To!" (od jap. Totsugeki seyo, czyli atakować) na Pearl Harbor spadła pierwsza bomba.

W ciągu zaledwie dwóch godzin 353 japońskie samoloty zbombardowały amerykański port, zatapiając 18 okrętów i niszcząc około 200 samolotów. W Pearl Harbor zginęło 2,4 tys. Amerykanów, a ponad tysiąc zostało rannych. Był to atak bezprecedensowy, bo Japonia wcześniej nie wypowiedziała wojny Amerykanom.

Atak na Pearl Harbor spowodował przystąpienie USA do II wojny światowej. Dzień później prezydent Franklin Delano Roosevelt zwrócił się do Kongresu o ogłoszenie stanu wojny między USA a Japonią.

