Ukradł kilkudziesięciotonową koparkę. Pojeździł nią po mieście i zaczął "rozkopywać przypadkowy teren"

Koparka bez kierowcy

Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna przechodzący obok placu budowy wsiadł do pracującej tam koparki i odjechał. Maszyna prawdopodobnie została pozostawiona z włączonym silnikiem i bez kierowcy. Jak wynika z udostępnionych zdjęć, ukradziony sprzęt to duża koparka gąsienicowa, której masa przekraczała 35 ton.

"Coś, czego nie oglądasz na co dzień"

Na miejsce przybyły służby, by upewnić się, że nie doszło do wycieku gazu. Złodziej koparki, zidentyfikowany jako 46-letni Omar Ortega, został przewieziony do aresztu. Według policji w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. "To coś, czego nie oglądasz na co dzień" - policja skomentowała nagranie zniszczonego parkingu, które zamieściła na Twitterze.