Zła pogoda zamieniła lot w mękę. Pasażerowie wymiotowali i mdleli

Po wzbiciu się w powietrze maszyna wpadła w turbulencje, aż jej skrzydła "trzepotały" i "trzęsły się", kiedy ten zaczął podchodzić do lądowania w Raleigh. Wstrząsy były tak silne, że - według pary - przeraziły pasażerów na pokładzie. Jeden z nich miał doznać ataku paniki i zemdleć. Co najmniej trzy inne miały zacząć wymiotować. - Dwie osoby wymiotowały dość blisko nas. Wszyscy milczeli. Myślę, że po prostu trwali w napięciu, jakby (myśląc), że "to może być to" - ocenił Reed, incydent nazywając "dość przerażającym przeżyciem".