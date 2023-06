Zjeżdżalnie na placu zabaw oblane kwasem solnym. Poparzyło się dwoje dzieci

Do zdarzenia doszło rankiem 11 czerwca w jednym z parków w miejscowości Longmeadow. Matka poparzonych dzieci, cytowana przez portal CNN Ashley Thielen, wyjaśniła, że zauważyła w dolnej części zjeżdżalni kałużę, ale myślała, że to po prostu deszczówka. - W pewnym momencie moje roczne dziecko zaczęło płakać. Wtedy zorientowałam się, że ten płyn to nie woda - relacjonowała kobieta w rozmowie z lokalną stacją WGGB, powiązaną z CNN.

"Deszczówka" okazała się kwasem solnym

Później śledczy ustalili, że płyn - który zabezpieczono na trzech zjeżdżalniach - to kwas solny, zwany także kwasem chlorowodorowym. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podaje na swojej stronie, że jest to środek używany m.in. do czyszczenia i dezynfekowania basenów. Kwas solny jest silnie żrącą substancją. W postaci stężonego roztworu jest bardzo niebezpieczny. Kontakt ze skórą może prowadzić do bolesnego oparzenia chemicznego i powstania blizn. Skażenie oczu powoduje oparzenie powiek, spojówek i rogówki, co może skutkować nawet utratą wzroku.