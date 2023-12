Zidentyfikowano szczątki znalezione w śmietniku. To zaginiony pięciolatek

We wrześniu ubiegłego roku w pojemniku na śmieci ukrytym na zalesionym obszarze miasta Galax w amerykańskim stanie Wirginia znaleziono szczątki dziecka. Śledczy stwierdzili wówczas, że znajdowały się tam "przez dłuższy czas", nie ustalono jednak, do kogo należały. Dopiero zakończona w ostatnich tygodniach analiza DNA wykazała, że - jak przekazało w ubiegłym tygodniu biuro szeryfa hrabstwa Carroll - to zaginiony przed 20 laty Logan Nathaniel Bowman. Pięcioletni chłopiec zniknął w styczniu 2003 roku. Ostatni raz widziano go w hrabstwie Grayson, oddalonym od miejsca odnalezienia zwłok o około 30 kilometrów.