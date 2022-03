Amerykańscy śledczy zidentyfikowali szczątki kobiety, która zaginęła przed ponad 30 laty. Teraz "polują" na mordercę

Przez przeszło trzy dekady śledczy z Norton Shores w amerykańskim stanie Michigan próbowali ustalić, co stało się ze Stacey Lyn Chahorski, młodą kobietą, która zaginęła w czasie podróży po kraju. W tym samym czasie detektywi z Georgii pracowali nad identyfikacją ludzkich szczątków, które w grudniu 1988 roku odnaleziono w pobliżu autostrady. Teraz śledczy potwierdzili, że ciało należało do zaginionej i zapowiedzieli "polowanie" na mordercę.

Przez lata agenci biura śledczego stanu Georgia (GBI) oraz organy ścigania hrabstwa Dade ponawiały próby identyfikacji szczątków, które w grudniu 1988 roku znaleźli przy autostradzie dwaj pracownicy wydziału transportu – napisał portal amerykańskiego nadawcy CNN. Sporządzono portret pamięciowy, a w 2000 roku śledczy wysłali próbki DNA do laboratorium Federalnego Biura Śledczego. Wyników badania nie udało się wówczas przyporządkować do kogokolwiek w bazie danych FBI.

Tymczasem w Norton Shores w stanie Michigan śledczy pracowali nad sprawą zaginięcia 18-letniej Stacey Lyn Chahorski. Ślad po młodej kobiecie zaginął we wrześniu 1988, gdy po raz ostatni rozmawiała z matką w czasie swej podróży po kraju. W 2010 roku władze pobrały próbki DNA od krewnych Chahorski.

Pomogły nowoczesne techniki

Po kilku latach agenci GBI ponownie zwrócili się do FBI o pomoc w identyfikacji szczątków przy wykorzystywaniu nowoczesnych technik kryminalistyki.

W tym celu śledczy połączyli siły z teksańskim Othram, prywatnym laboratorium, które specjalizuje się w identyfikacji szczątków dla organów ścigania. Laboratorium przyczyniło się do rozwiązania wielu zagadek kryminalnych. W marcu tego roku przy współpracy z Othram udało się ustalić tożsamość "Little Miss Nobody" - Małej Panny Nikt - której zwłoki znaleziono przed ponad 60 laty na pustyni w Arizonie.