"Kości nr 17" należą do zabitej 40 lat temu 15-latki. Kolejna potwierdzona ofiara "mordercy znad Green River"

Szczątki znalezione w Auburn nieopodal Seattle należą do Lori Anne Razpotnik, nastolatki ostatni raz widzianej w 1982 roku - ogłosiło we wtorek biuro szeryfa hrabstwa King. Wcześniej śledczy potwierdzili, że winnym zabójstwa ofiary, znanej dotąd jako "kości nr 17", jest Gary Ridgway – jeden z najbardziej krwawych seryjnych zabójców USA, nazywany "mordercą znad Green River".

Postęp technologiczny pozwolił na zidentyfikowanie odnalezionych w 1985 roku w miejscowości Auburn szczątków ludzkich. Jak wykazała analiza należały one do Lori Anne Razpotnik - poinformowało we wtorkowym oświadczeniu biuro szeryfa hrabstwa King. Razpotnik ostatni raz widziana była żywa w 1982 roku. Miała wówczas 15 lat.