Zidentyfikowano ostatnią ofiarę katastrofy wieżowca na Florydzie

Do odnalezienia zwłok ostatniej ofiary katastrofy doszło ponad miesiąc po zawaleniu się wieżowca w Surfside. Z miejsca katastrofy uprzątnięto niemal cały ważący 14 tysięcy ton gruz i przeniesiono go do magazynu w Miami, gdzie miejscowa policja wciąż prowadzi poszukiwania osobistych przedmiotów ofiar. W katastrofie zginęło 98 osób.