Trzylatek wśród ofiar strzelaniny w galerii handlowej. "Ślad krwi pozostanie mi na zawsze przed oczami"

Zidentyfikowano ofiary strzelaniny w centrum handlowym Allen Premium Outlets w Teksasie. Najmłodsza z nich miała zaledwie trzy lata. Śmierć ponieśli również rodzice dziecka, dwie uczennice szkoły podstawowej, 20-letni ochroniarz, 27-letnia inżynier oraz 32-letni Teksańczyk. Trzy dni po tragedii pojawia się coraz więcej relacji świadków tych wydarzeń.

"Niestety, popołudnie które miało być wypełnione miłością i celebracją, zostało skrócone przez kolejną masową strzelaninę" - napisali na portalu GoFundMe bliscy trzyletniego Jamesa Cho, który wraz z rodzicami - 37-letnim Cho Kyu Song i 35-letnią Kang Shin Young - zginął w wyniku sobotniej masakry. Jego sześcioletni brat został ranny, a po zdarzeniu przewieziono go na oddział intensywnej terapii, który już opuścił. Chłopiec jest jedynym ocalałym członkiem czteroosobowej rodziny. Cho’owie wybrali się tego tragicznego dnia do galerii handlowej, by wymienić ubrania, które 6-latek kilka dni wcześniej otrzymał w prezencie urodzinowym.

W wyniku sobotniego ataku przeprowadzonego przez Mauricio Garcię zginęły również dwie uczennice szkoły podstawowej - siostry Daniela i Sofia Mendoza. Dziewczynki uczęszczały odpowiednio do czwartej i drugiej klasy. Ich matka, Ida Mendoza, która wraz z nimi udała się do Allen Premium Outlets, jest w stanie krytycznym. "Słowa nie są w stanie wyrazić smutku, jaki odczuwamy po stracie naszych uczniów" - napisała Krista Wilson, dyrektorka szkoły do której uczęszczały dziewczynki w liście, którego treść zacytował portal CNN.

Zidentyfikowano ofiary strzelaniny w Teksasie

Jak ustalili funkcjonariusze, wśród ofiar strzelaniny w Allen Premium Outlets jest również 20-letni ochroniarz centrum handlowego Christian LaCour. - Był uroczym, troskliwym mężczyzną, którego nasza rodzina mocno kochała - przekazała w rozmowie z CNN siostra zmarłego, Brianna Smith. Jak dodaje jeden z jego kolegów zatrudnionych w galerii Max Weiss, gdziekolwiek LaCour się pojawiał "wnosił śmiech i radość".

Przed centrum Allen Premium Outlets postawiono krzyże upamiętniające ofiary strzelaniny ADAM DAVIS/PAP/EPA

Ofiarą strzelca padła również 27-letnia inżynier Aishwarya Thatikonda, która wybrała się tego dnia do centrum handlowego z przyjaciółką. Kobieta przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych pięć lat temu, by zdobyć wyższe wykształcenie. W 2020 roku ukończyła Eastern Michigan University. Jej bliscy, którzy mieszkają w Indiach, planują przewieźć tam ciało zmarłej.

Ostatnią ze zidentyfikowanych ofiar jest 32-letni Teksańczyk Elio Cuman-Rivas - wynika z wydanego w poniedziałek oświadczenia Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu, przytaczanego przez CNN.

Relacje świadków strzelaniny

Media przytaczają kolejne relacje świadków tych wydarzeń. - Ktoś zaczął strzelać, brzmiało to jak fajerwerki. Nagle ludzie zaczęli biec przez parking, więc my też pobiegliśmy. Nie wiedzieliśmy, gdzie uciekać. Staraliśmy się po prostu uchronić przed strzałami. Czuliśmy, że napastnik jest coraz bliżej - wspomina na łamach NBC News Anjali Patel, która w momencie otwarcia ognia przez Garcię wraz z rodziną przebywała na parkingu galerii.

Jedna z ekspedientek zatrudnionych w Allen Premium Outlets wspomina, że w momencie, gdy rozpoczęła się strzelanina, miała akurat przerwę na lunch. 20-letnia Rama Bataineh zadzwoniła wówczas do menadżera swojego sklepu, który otworzył jej tylne drzwi, by mogła schronić się na zapleczu. - Weszłam do środka, a klienci i pracownicy siedzieli z tyłu na podłodze. Wszyscy byliśmy przerażeni - przyznaje. Gdy strzały ustały, wraz z innymi została wyprowadzona przez policję na zewnątrz Allen Premium Outlets. Wówczas jej oczom ukazał się makabryczny widok. - Zobaczyłam zwłoki. Ciało mężczyzny leżało tuż przede mną. Nie spałam całą noc, budziłam się i wymiotowałam - opowiada kobieta.

- Ślad krwi od miejsca, w którym leżały ofiary do radiowozu, pozostanie mi na zawsze przed oczami - relacjonuje inny ze świadków masakry, Steven Spainhouer, cytowany przez portal NBC News. Mężczyzna, który w przeszłości był policjantem, udał się do galerii, po tym, jak otrzymał telefon od swojego syna, chowającego się w pomieszczeniu socjalnym jednego ze sklepów. Spainhouer zjawił się na miejscu jeszcze przed pojawieniem się funkcjonariuszy. Podjął wówczas próbę resuscytacji jednej z ofiar, na którą natrafił na parkingu, ale jak przyznaje, jej stan był na tyle poważny, iż "nie mógł nic zrobić". Sprawdził też puls pozostałych poszkodowanych, lecz byli już martwi.

Potencjalny motyw Mauricio Garci

Jak ustaliła policja, sprawcą sobotniej strzelaniny jest 33-letni Mauricio Garcia. Mężczyzna wszedł do Allen Premium Outlets ubrany w kamizelkę taktyczną, był uzbrojony w karabin i pistolet. W wyniku jego działań życie straciło osiem osób, siedem kolejnych zostało rannych. Sam został zabity przez policjantów. Choć śledczy wciąż starają się ustalić, co kierowało Garcią, kiedy otwierał ogień, zgodnie z ich przypuszczeniami motywem mogły być jego poglądy. Jak ustalono w czasie ataku mężczyzna miał na sobie naszywkę z literami RWDS, będącymi akronimem od "Right Wing Death Squad" (prawicowy szwadron śmierci - red.). Fraza ta popularna jest wśród prawicowych ekstremistów - zauważa BBC. Jak podaje portal, w mediach społecznościowych 33-letni mężczyzna miał zamieszczać zdjęcia nazistowskich swastyk i tatuaży SS, a także wpisy gloryfikujące nazistów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Departament Obrony USA, w czerwcu 2008 roku Mauricio Garcia wstąpił do armii amerykańskiej, ale po trzech miesiącach został z niej "zwolniony bez ukończenia wstępnego szkolenia" z powodu "stanu fizycznego lub psychicznego".

