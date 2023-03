Zgubili się, próbując wrócić do domu. Zwłoki małżeństwa znaleziono na "rzadko uczęszczanej drodze"

Jak przekazało w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku w poniedziałek 13 marca biuro szeryfa z hrabstwa Buffalo, ciała Roberta i Lovedy Proctorów zostały znalezione dwa dni wcześniej. Ich samochód w godzinach popołudniowych (czasu lokalnego) na "rzadko uczęszczanej drodze" zauważyła przypadkowa osoba - uściśliła policja. W komunikacie dodano, że zdaniem śledczych do śmierci małżeństwa nie przyczyniły się osoby trzecie. Bezpośrednia przyczyna zgonu nie została podana.

KSNB-TV, lokalna stacja związana z NBC, informuje, że 89-letni Robert Proctor oraz jego żona, 92-letnia Loveda byli uznawani za zaginionych od połowy stycznia. Ich syn, Victor, przekazał stacji, że para mieszkała na co dzień w mieście Aurora, ok. 60 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono ciała. To właśnie w Aurorze, a konkretnie w miejscowym szpitalu, małżeństwo widziano po raz ostatni. Później starsi państwo pojawili się już tylko na nagraniu wykonanym 12 stycznia przez kamerę na stacji benzynowej w pobliskim Hastings. Od tamtej pory miejsce ich pobytu było nieznane.