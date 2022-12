Miasto wydało urzędową zgodę na trzymanie w ogródku jednorożca. "W załączeniu zaakceptowana licencja"

Władze Los Angeles wydały oficjalnie pozwolenie na posiadanie jednorożca na wniosek dziewczynki o imieniu Madeline. Urzędnicy zajmujący się opieką nad zwierzętami wystosowali do niej formalną odpowiedź. Podkreślili, że posiadanie jednorożca wiąże się z kilkoma warunkami.

Nietypową prośbę i jeszcze bardziej oryginalną odpowiedź Wydział Opieki nad Zwierzętami w hrabstwie Los Angeles (Los Angeles County Department of Animal Care and Control) zaprezentował na swoim profilu na Instagramie. Wydział, na wniosek małej mieszkanki miasta - dziewczynki o imieniu Madeline, wydał pozwolenie na posiadanie na podwórku jednorożca. Urzędnicy, w oficjalnej odpowiedzi dla dziewczynki, wymienili warunki, które muszą zostać spełnione do prawidłowej opieki nad bajkowym zwierzęciem. "To zawsze cieszy, gdy słyszymy od młodych ludzi, że wnikliwie dociekają, jakie są wymagania dotyczące zapewnienia zwierzętom kochającego domu" - napisano.

Dziewczynka dostała zgodę na posiadanie jednorożca lacoanimals/Instagram

Prośba o pozwolenie na trzymanie jednorożca

Madeline skierowała swoją prośbę do urzędników 14 listopada. "Chciałabym uzyskać Waszą zgodę na posiadanie jednorożca na moim podwórku, jeśli uda mi się go znaleźć. Proszę o przesłanie mi listu w odpowiedzi" - napisała odręcznie w krótkiej wiadomości.

Po dwóch tygodniach dziewczynka doczekała się całkiem poważnej pisemnej odpowiedzi od szefowej wydziału, Marci Mayedy. "Dziękujemy bardzo za list z prośbą o pozwolenie na posiadanie jednorożca na podwórku. Jest mi miło poinformować, że Los Angeles County Department of Animal Care and Control licencjonuje posiadanie jednorożca na poniższych warunkach: 1. Jednorożcem należy się zajmować zgodnie z zasadami dotyczącymi opieki nad zwierzętami zawartymi w kodeksie Los Angeles County Code (...). 2. Jednorożec musi otrzymywać regularny dostęp do światła słonecznego, promieni księżyca i tęczy. 3. Jednorożec musi być karmiony jednym ze swoich ulubionych przysmaków - arbuzem - co najmniej raz w tygodniu. 4. Róg jednorożca musi być utrzymywany w dobrym zdrowiu. Wymaga to polerowania go miękką ściereczką co najmniej raz w miesiącu. 5. Jakiekolwiek błyskotki lub brokat, stosowane na jednorożcu, muszą być nietoksyczne i biodegradowalne, aby zapewnić mu dobre samopoczucie.

Urząd pochwalił odpowiedzialne podejście dziewczynki do posiadania zwierząt i to, że w pierwszej kolejności postanowiła uzyskać formalną zgodę. "W załączeniu znajduje się zaakceptowana licencja na posiadanie jednorożca, gdy już takiego znajdziesz" - napisano w liście do Madeline. Przesłano jej też maskotkę jednorożca, ponieważ te prawdziwe są "bardzo trudne do znalezienia" oraz "bezterminową licencję" na metalowej zawieszce wraz z odpowiednim certyfikatem.

Autor:pb//am

Źródło: LA Times