Świat

"Zdradził kraj". Były wojskowy z zarzutami

Myśliwiec F-35 Lightning II
Wspólne manewry wojskowe fińskich i amerykańskich sił powietrznych
Źródło: X.com/@FinnishAirForce
Były amerykański pilot wojskowy i dowódca jednostek odpowiedzialnych za systemy przenoszenia broni jądrowej został oskarżony o spisek, którego celem było udzielenie pomocy chińskiej armii - informują władze USA. - Zdradził kraj - oświadczyła prokuratorka Dystryktu Kolumbii.

65-letni Gerald Eddie Brown Jr. został zatrzymany w środę w Jeffersonville w stanie Indiana i oskarżony o naruszenie ustawy o kontroli eksportu broni poprzez szkolenie pilotów chińskich sił powietrznych - wynika z komunikatu prokuratury Dystryktu Kolumbii. W czwartek ma się stawić w sądzie - poinformował Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Brown jest byłym pilotem i instruktorem pilotażu na F-35 Lightning II. W Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych służył ponad 24 lata - czynną służbę zakończył w stopniu majora w 1996 roku. W ciągu długiej kariery wojskowej dowodził jednostkami odpowiedzialnymi za systemy przenoszenia broni jądrowej - informują władze USA.

Będzie jak z Wenezuelą? "Dużo trudniej"
Będzie jak z Wenezuelą? "Dużo trudniej"

Sebastian Zakrzewski

"Złamał przysięgę i zdradził kraj"

W akcie oskarżenia Brownowi zarzuca się, że co najmniej od sierpnia 2023 roku konspirował z obcokrajowcami i obywatelami USA "w celu zapewnienia szkolenia pilotów chińskich sił powietrznych, znanych jako Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAAF), w zakresie samolotów bojowych". Prowadzenie takich szkoleń możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Departamentu Stanu.

W grudniu 2023 roku emerytowany wojskowy udał się do Chin, by rozpocząć szkolenie tamtejszych pilotów. Pierwszego dnia pobytu "przez ponad trzy godziny odpowiadał na pytania dotyczące Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a drugiego dnia przygotował i przedstawił krótką prezentację dla PLAAF" - przekazano w komunikacie Departamentu Sprawiedliwości, opublikowanym w dniu zatrzymania byłego wojskowego. Pozostały czas poświęcił na szkolenie chińskich pilotów. Brown przebywał w Chinach do lutego 2026 roku.

- Jako oficer sił powietrznych, Brown złożył przysięgę, że będzie bronił naszego narodu przed wszystkimi wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i wewnętrznymi. Złamał tę przysięgę i zdradził kraj, narażając na szwank bezpieczeństwo naszych żołnierzy i sojuszników - powiedziała prokuratorka Dystryktu Kolumbii Jeanine Ferris Pirro.

Nie pierwszy oskarżony o pomoc chińskim pilotom

Brown nie jest pierwszym amerykańskim pilotem oskarżonym o pomoc w szkoleniu chińskich pilotów. Były żołnierz US Marine Daniel Duggan w 2017 roku został oskarżony o pomoc chińskim pilotom w zakresie techniki lądowania na lotniskowcach. Od kilku lat stara się on uniknąć ekstradycji z Australii do Stanów Zjednoczonych.

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Cios z Niemiec i Francji? "Kontrowersyjne" spotkanie w Monachium
Maciej Michałek
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
BIZNES
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: dvidshub - Tech. Sgt. Nicolas Myers

USAChinyWojsko
