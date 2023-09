Zderzenie samolotów podczas zawodów lotniczych. Dwóch pilotów nie żyje

Dwóch pilotów zginęło podczas zawodów lotniczych w Reno w amerykańskim stanie Nevada. Organizatorzy imprezy przekazali, że trwa ustalanie przyczyn katastrofy. Obie ofiary to doświadczeni lotnicy, którzy brali już wcześniej udział w tych zawodach.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w mieście Reno w stanie Nevada, podczas zawodów lotniczych National Championships Air Races. Jak poinformowali na Facebooku organizatorzy wydarzenia - Reno Air Racing Association (RARA), około godz. 14:15, po zakończeniu wyścigu T-6 Gold, tuż przed lądowaniem, doszło do zderzenia dwóch samolotów, w wyniku czego dwóch pilotów zginęło. Po wypadku odwołano pozostałą część imprezy.

Zderzenie dwóch samolotów w Nevadzie

W kolejnym komunikacie RARA przekazała, że ofiary wypadku to Nick Macy i Chris Rushing. Określono ich jako doświadczonych pilotów i zdobywców złotych medali w klasie T-6. "Jestem dziś kompletnie zdruzgotany (...). Ci dwaj piloci nie tylko byli częścią rodziny National Championship Air Race, ale też częścią mojej rodziny" - przekazał prezes organizacji Fred Telling w komunikacie.

Organizatorzy zawodów przekazali, że bliscy ofiar zostali poinformowani o wypadku i zapewniono im wsparcie. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. W katastrofie nie ucierpiały inne osoby. "Bezpieczeństwo jest najważniejszą sprawą dla RARA. Pracujemy przez cały rok, by zorganizować wydarzenie tak, by było jak najbardziej bezpieczne. Tak jak zawsze, współpracujemy z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB - red.), FAA (Federalną Administracją Lotnictwa - red.) i lokalnymi władzami, by zidentyfikować przyczynę wypadku i zapewnić wszystkim naszym pilotom, widzom i wolontariuszom niezbędne wsparcie w tym czasie" - wskazano.