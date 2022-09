Sęp uderzył w silnik myśliwca, piloci musieli się katapultować. Armia pokazała nagranie

czytaj dalej

Huragan Fiona, pustoszący Karaiby, ruszył na północ po tym, jak sprowadził ulewne deszcze i silny wiatr nad Dominikanę, gdzie wiadomo o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Wcześniej zaatakował Portoryko, tam także pokazał swą niszczycielską siłę, spowodował całkowitą awarię zasilania i doprowadził do śmierci co najmniej trzech osób.