- Do zderzenia dwóch samolotów doszło w niedzielę rano.
- Na pokładach obu maszyn znajdowały się po dwie osoby. Jest jedna ofiara śmiertelna.
Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. 10:40 czasu lokalnego na lotnisku Fort Morgan Municipal Airport w hrabstwie Morgan w stanie Kolorado w USA. Dwa małe samoloty - Cessna 172 oraz Extra Flugzeugbau EA300 - w tym samym czasie podchodziły do lądowania.
Maszyny zderzyły się w powietrzu, wskutek czego zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Podróżujący cessną doznali obrażeń niezagrażających życiu, ofiara śmiertelna podróżowała drugim samolotem.
Samoloty stanęły w płomieniach
Wiadomo, że obie maszyny się rozbiły i zaczęły płonąć. Świadkowie wypadku przekazali, że widzieli czarny dym i ogień. Na nagraniach udostępnionych przed media widać częściowo spalony wrak jednego z samolotów tuż obok pasa startowego.
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wszczęły dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Tożsamość osób biorących udział w tym zdarzeniu nie została podana.
Autorka/Autor: pb
Źródło: CNN, Denver7
Źródło zdjęcia głównego: CNN