Zbłąkana kula trafiła ciężarną w autobusie - jej dziecko nie przeżyło. Dwóch mężczyzn z zarzutami

W środę po południu policja w mieście Holyoke otrzymała zgłoszenie, że trzech mężczyzn brało udział w bójce, która doprowadziła do wymiany ognia. Zabłąkana kula trafiła ciężarną pasażerkę autobusu, która w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala. Tam urodziła dziecko, które mimo udzielonej pomocy medycznej zmarło - podało biuro prokuratora okręgowego w Hampden w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych w czwartek.

Cytowany przez "New York Times" kierownik miejscowego sklepu Jose Almonte powiedział, że jeden z podejrzanych przyszedł do sklepu, by kupić sok. - Kiedy wyszedł, zaatakowało go dwóch młodych chłopaków czekających na zewnątrz - stwierdził mężczyzna. Lokalne stacje telewizyjne pokazały moment bójki przed sklepem nagrany przez kamery monitoringu. Na wideo widać szarpiących się mężczyzn i klientów uciekających w popłochu od drzwi. W końcu jeden z mężczyzn uczestniczących w awanturze wczołguje się do sklepu. "NYT" pisze o trzech strzałach, które padły.