Zbierała pieniądze "dla bezdomnego", wydała je na BMW, podróże i torebki. Oszustka usłyszała wyrok

Trzydziestodwuletnia Katelyn McClure nie była obecna na piątkowej rozprawie, ponieważ odbywa właśnie roczny wyrok w tej samej sprawie w więzieniu federalnym w stanie Connecticut - ogłosiła w opublikowanym 6 stycznia komunikacie prokuratura z hrabstwa Burlington w New Jersey. McClure, która wcześniej pracowała w stanowym wydziale transportu, oprócz wyroku trzyletniego pozbawienia wolności usłyszała również dożywotni zakaz zatrudnienia w jednostkach publicznych. Jak uściśliła prokuratura, zasądzony w piątek wyrok kobieta będzie odbywała równolegle do tego, na podstawie którego jest już w więzieniu.

Zbiórka na GoFundMe okazała się oszustwem

75 tysięcy dolarów trafiło do Bobbitta, który poczuł się jednak oszukany i zdecydował się złożyć pozew przeciwko parze. Przy okazji ujawnił, że zbiórka była podstępem opartym na kłamstwie. McClure i D’Amico w rzeczywistości poznali bezdomnego miesiąc przed startem zbiórki - nie przy drodze, a w pobliżu kasyna. Dowodami w sprawie były m.in. wiadomości wysyłane przez 32-latkę do jednej ze swoich znajomych. "Część z benzyną jest kompletnie zmyślona, ale ten koleś już nie. Musiałam trochę to podkręcić, żeby ludzie poczuli się źle" - pisała McClure.

USA, New Jersey. Wyroki dla oszustów

Cała trójka już wcześniej, w 2018 roku usłyszała zarzut uczestnictwa w spisku prowadzącym do kradzieży. D’Amico i Bobbitt przyznali się do winy, obaj w 2019 roku zostali skazani na pięć lat więzienia. McClure przyznała się wówczas do kradzieży drugiego stopnia. Osoby zamieszane w oszustwo zostały też sądowo zobowiązane do zwrotu wyłudzonych za pomocą zbiórki pieniędzy. W ostatni piątek zapadł kolejny wyrok w sprawie przeciwko Katelyn McClure.