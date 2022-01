Zawalił się most w Pittsburghu. Na kilka godzin przed wizytą prezydenta Joe Bidena

W Pittsburghu zawalił się pięćdziesięcioletni, dwupasmowy most pokryty grubą warstwą śniegu. Stało się to na kilka godzin przed wizytą Joe Bidena w stanie Pensylwania. Jednym z tematów spotkania z udziałem prezydenta USA miała być infrastruktura. Po przybyciu do stanu amerykański przywódca odwiedził miejsce wypadku. Według reporterów, był "widocznie poruszony".