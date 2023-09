Chcieli zachęcić turystów do odwiedzania latarni, zawalił się most do niej prowadzący. 11 osób rannych

11 osób zostało rannych po tym, jak zawalił się most prowadzący do historycznej latarni w amerykańskim stanie Maine. Wypadek miał miejsce podczas wydarzenia, które ma zachęcać turystów do odwiedzania takich obiektów.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w mieście Arrowsic. Jak przekazał w oświadczeniu zastępca szefa straży pożarnej w Bath Chris Cummings, ostatnia część mostu prowadzącego do historycznej latarni Doubling Point Lighthouse, znajdującej się na rzece Kennebec, zawaliła się. Zaznaczył, że wypadek miał miejsce podczas odpływu, dlatego przebywające na moście osoby spadły ok. 2-3 metry w dół na znajdujące się na brzegu rzeki skały i w błoto. Cummings poinformował, że łącznie poszkodowanych zostało 11 osób. Pięć z nich trafiło do lokalnych szpitali, a kolejnym sześciu udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Obrażenia żadnej z osób nie są zagrażające życiu.

Latarnia Doubling Point Lighthouse w stanie Maine Geoffrey Kuchera/Shutterstock

Most prowadzący do latarni zawalił się

Stacja NBC zwraca uwagę, że do wypadku doszło podczas wydarzenia nazwanego Maine Open Lighthouse Day - obchodzonego co roku i finansowanego przez Straż Wybrzeża USA. Jego celem jest zachęcanie turystów do odwiedzania dziesiątek historycznych latarni znajdujących się w tym stanie. Po zdarzeniu latarnię zamknięto dla odwiedzających i nie wiadomo kiedy zostanie ponownie otwarta, a most naprawiony.

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej obiektu, latarnia działa od 1899 roku i nadal pełni swoją funkcję nawigacyjną - ostrzega żeglarzy przed dwoma niebezpiecznymi zakrętami na rzece. Co 4 sekundy pokazuje migające białe światło, widoczne z odległości 9 mil morskich, czyli nieco ponad 16 km.

Autor:pb//am

Źródło: NBC, CBS, doublingpoint.org