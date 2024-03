Załoga powiadomiła służby, że ​​utraciła zasilanie na 300-metrowym statku towarowym, zanim z prędkością 8 węzłów (niemal 15 km/h - red.) jednostka uderzyła w kolumnę nośną mostu - podaje, powołując się na urzędników, lokalny portal z Maryland the Daily Record. Po nadaniu sygnału alarmowego "mayday" zatrzymano ruch, uniemożliwiając wjazd samochodów na most, stanowiący część jednej z najważniejszych dróg w tej okolicy - autostrady I-695. To kluczowy dla transportu łącznik autostradowy międzystanowej I-95, jednej z najważniejszych dróg na Wschodzie USA (łączy m.in. Nowy Jork z Waszyngtonem). Rocznie przez most przejeżdżało 11,5 miliona pojazdów. Według portalu nie jest jasne, czy w momencie zawalenia się na moście znajdowały się jakieś auta.

Katastrofa w Baltimore. Stracili nadzieję na odnalezienie żywych

Zawalenie mostu w Baltimore. Przyczyny

Długi na 2,5 kilometra, stalowy most w Baltimore, nazwany na cześć twórcy słów amerykańskiego hymnu Francisa Scotta Keya, runął w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy o godzinie 1:35 czasu lokalnego (6:35 w Polsce) uderzył w niego statek handlowy. - To, co możemy powiedzieć już z prawie stuprocentową pewnością, to fakt, że wykluczono jakiekolwiek podejrzenia związane z terroryzmem. To nie było działanie zaplanowane. To nie było działanie świadome - mówił we wtorek korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, który był z kamerą na miejscu zdarzenia. - Mamy do czynienia z wypadkiem - dodał. Jak potwierdził, najbardziej prawdopodobna przyczyna katastrofy to awaria zasilania, do jakiej doszło na płynącym pod singapurską banderą kontenerowcu. Zarejestrowane tuż przed wypadkiem nagrania uchwyciły, jak światła na jego pokładzie "gasną, po chwili się zapalają i znów gasną". - Najpewniej jednostka straciła sterowność i uderzyła w jedno z przęseł mostu - przekazał korespondent "Faktów" TVN.