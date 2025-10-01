Runął fragment wieżowca w Nowym Jorku. Trwa akcja ratunkowa

Nowy Jork Źródło: Reuters Archive

Na Bronksie doszło do częściowego zawalenia się wieżowca - poinformowała straż pożarna Nowego Jorku na X. Do zdarzenia doszło przy 207 Alexander Avenue. Przyczyny na razie nie są znane, na ten moment nie ma też informacji o ofiarach. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza i ratunkowa.

Służby poinformowały o odcięciu dopływu gazu do budynku. Przekazano też, że centrum sąsiedzkie przy Alexander Avenue stanowi tymczasowe schronienie. CNN poinformowała, że niektórzy mieszkańcy zostali ewakuowani w ramach środków ostrożności.

Apel burmistrza Nowego Jorku

"Zostałem poinformowany o sytuacji kryzysowej, jaka ma miejsce w dzielnicy Mott Haven w Bronksie" - przekazał burmistrz Nowego Jorku Eric Adams.

"Otrzymujemy pełną informację od służb ratunkowych i będziemy na bieżąco informować o sytuacji. Prosimy o omijanie tego obszaru dla własnego bezpieczeństwa" - zaapelował.

New Yorkers, I have been briefed about the emergency situation taking place in the Mott Haven area of the Bronx.



"Cały budynek po prostu..."

CNN cytuje kobietę, która miała być świadkiem zdarzenia. Przekazała, że zadzwoniła na numer alarmowy po tym, jak zobaczyła dym przy budynku. - Opowiadałam o tym, co widzę, a wtedy dyspozytorka połączyła mnie ze strażą pożarną - mówiła.

- Zanim zdążyła mnie przełączyć, cały budynek po prostu... Usłyszałam głośny huk i budynek po prostu eksplodował i się zawalił - relacjonowała.

