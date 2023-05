Kierowca kontrolowanego samochodu zamienił się miejscami z psem. Był "pod wpływem", chciał uniknąć kary

Policja w amerykańskim Kolorado zatrzymała samochód, którego kierowca wyraźnie przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli siedzący dotąd za kierownicą mężczyzna zamienił się miejscami ze swoim psem i utrzymywał, że to nie on prowadził pojazd. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu, a do tego był poszukiwany dwoma nakazami aresztowania.

Policja ze Springfield w stanie Kolorado w sobotę ok. godz. 23:30 czasu miejscowego zatrzymała pojazd, który poruszał się z prędkością 52 mil na godzinę (ok. 83 km/h - red.) w strefie, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to 30 mil na godzinę. Po zatrzymaniu kierowca samochodu "zamienił się miejscami ze swoim psem, siedzącym na miejscu pasażera" - przekazała policja dzień później, w komunikacie w mediach społecznościowych. Jak zaznaczono, funkcjonariusz policji cały czas obserwował ten proceder.

Kierowca zamienił się z psem miejscami, usłyszał zarzuty

Mężczyzna wyszedł z pojazdu od strony pasażera twierdząc, że to nie on prowadził samochód. "Wykazywał wyraźne oznaki upojenia alkoholowego, a kiedy został zapytany o spożycie alkoholu, zaczął uciekać" - czytamy w komunikacie. Mężczyzna został zatrzymany ok. 20 metrów dalej. Jak ustaliła policja, jechał z Las Animas do Pueblo i zgubił się w Springfield. Po sprawdzeniu kartoteki okazało się, że miał dwa aktywne nakazy aresztowania.

Kierowca trafił do aresztu, a do wcześniejszych zarzutów doszły: prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, przekroczenie prędkości oraz stawianie oporu podczas aresztowania. Pies został przekazany znajomemu mężczyzny. "Psu nie postawiono żadnych zarzutów, został wypuszczony tylko z ostrzeżeniem" - żartuje w komunikacie policja.

Autor:wac//am

Źródło: Springfield, CO Police Department