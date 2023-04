Po pościgu zatrzymano mężczyznę, który strzelał do 6-latki i jej rodziców. Zachowywał się, "jakby nienawidził dzieci"

Po trwającej dwie doby obławie zatrzymano Roberta Louisa Singletary'ego, podejrzanego o strzelanie do 6-letniej dziewczynki i jej rodziców - informuje policja. Miał zrobić to po tym, jak piłka dziecka wpadła na teren jego posesji, a rodzice przyszli razem z córką, by ją odzyskać.