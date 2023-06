Zatrzymano kobietę podejrzaną o zastrzelenie przez zamknięte drzwi swojej sąsiadki na oczach jej dzieci

We wtorkowy wieczór policja zatrzymała 58-letnią kobietę w związku z zatrzeleniem Ajike Owens. 35-latka zginęła interweniując u sąsiadki w sprawie swoich dzieci, które miały być wcześniej "wyzywane rasistowskimi obelgami", a także zniszczono ich tablet. Została śmiertelnie postrzelona przez zamknięte drzwi.

Jak pisaliśmy wcześniej wydarzenia w miejscowości Ocala poruszyły opinię publiczną na Florydzie. W ubiegły piątek wieczorem doszło tam do sąsiedzkiej sprzeczki, w wyniku której zginęła 35-letnia Ajike Shantrell Owens - nazywana przez znajomych AJ - matka czwórki dzieci. Ben Crump, reprezentujący bliskich ofiary adwokat, oraz rodzina AJ i członkowie lokalnej społeczności domagali się od kilku dni zatrzymania kobiety podejrzanej o zastrzelenie Owens. Jak informuje CNN, powołując się na rzeczniczkę szeryfa hrabstwa Marion Valerie Strong, została ona ostatecznie przewieziona do aresztu we wtorek wieczorem. Według CNN nie jest jasne, czy kobieta została formalnie aresztowana i oskarżona. Jednak lokalne media, jak 20 WCJB, informują że 58-latka otrzymała zarzuty - m.in. spowodowania śmierci z użyciem broni palnej. Powołują się przy tym na informacje od lokalnego szeryfa Billy'ego Woodsa.

Prawnicy rodziny ofiary o uldze i niepokoju

W nowym oświadczeniu prawnicy rodziny piszą o "odczuwanej uldze" w związku z zatrzymaniem 58-latki. Jednak "nie są ani trochę mniej zaniepokojeni" faktem, że ustalanie odpowiedzialności w tej sprawie trwa tak długo, ponieważ istnieją archaiczne prawa, takie jak 'Stand Your Ground'. To obowiązujące na Florydzie przepisy, które dają prawo do użycia broni w sytuacji, gdy ma się uzasadnione przekonanie, iż jest to niezbędne do obrony życia i zdrowia własnego, lub innych osób. Właśnie badaniem tego prawa do obrony szeryf tłumaczył jeszcze w poniedziałek fakt, że kobieta nie została zatrzymana. "Co to oznacza, że ktoś może zastrzelić nieuzbrojoną matkę w obecności jej małych dzieci i nie zostać od razu aresztowany, przesłuchany i oskarżony? Będziemy bezwzględnie szukać sprawiedliwości dla AJ" - pisze teraz mec. Ben Crump. W oświadczeniu podkreślono również kolor skóry ofiary - która była Afroamerykanką, podczas gdy podejrzana jest białą kobietą. Od samego początku akcentowały to również relacjonujące sprawę media.

Co wiadomo o śmierci AJ Owens

Z wcześniejszego oświadczenia mecenasa Crumpa wynika, że w piątek 2 czerwca dzieci pani Owens bawiły się na placu w pobliżu kompleksu apartamentów w Ocala. 58-letnia biała kobieta (jej danych wówczas nie ujawniono) miała zacząć na nie krzyczeć, by opuściły jej teren i "wyzywać je rasistowskimi obelgami". Jak pisał prawnik, dzieci zostawiły przypadkiem tablet, a kobieta miała go zabrać. "Gdy jedno z dzieci wróciło, by odzyskać urządzenie, rzuciła nim w chłopca, niszcząc ekran" - czytamy w oświadczeniu. O tym, co zaszło, dzieci poinformowały matkę, która postanowiła pójść na drugą stronę ulicy i wyjaśnić sprawę z kobietą. Jak pisał prawnik, AJ zapukała do drzwi jej domu i wówczas kobieta miała strzelić przez drzwi, trafiając 35-latkę.

W poniedziałek na konferencji prasowej wystąpił szeryf Woods, który nie zaprzeczył, ani nie potwierdził tej wersji. Przyznał, że między strzelającą kobietą a panią Owens od dawna toczył się "sąsiedzki spór" dotyczący dzieci tej drugiej. Potwierdził, że w ich kierunku mógł być rzucony "nieokreślony" przedmiot. Jak mówił, kiedy Owens podeszła do drzwi, doszło do ostrej wymiany zdań, a następnie Owens została postrzelona przez drzwi. Dodał też, co najmniej dwoje z czworga dzieci ofiary mogło być świadkami śmierci matki.

Autor:am