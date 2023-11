Seria zatruć małych dzieci ołowiem. Wszystkie jadły wcześniej owocowe musy ze sklepu

CDC podkreśla, że nie istnieje coś takiego jak bezpieczna dawka ołowiu we krwi, jednak za wyjątkowo niebezpieczne uznaje stężenie przekraczające 3,5 mikrograma na decylitr (µg/dl), czyli 100 mililitrów. Tymczasem we krwi zatrutych dzieci stężenie to wynosiło od 4 do 29 µg/dl. Z powodu zatrucia pojawiły się u nich objawy takie jak ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, zmiana poziomu aktywności i niedokrwistość.