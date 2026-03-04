Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA zatopiły irański okręt. "Pierwszy taki przypadek od II wojny światowej"

Zaatakowany irański okręt
Irański okręt IRIS Dena zatopiony przez okręt podwodny. Nagranie z peryskopu.
Źródło: Reuters
Irański okręt IRIS Dena został zatopiony w środę u wybrzeży Sri Lanki. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził, że uderzenia dokonał amerykański okręt podwodny USA. Uratowanych zostało 32 irańskich marynarzy, a co najmniej 87 zginęło.

Szef MSZ Sri Lanki poinformował w środę, że marynarka wojenna tego kraju odpowiedziała na sygnał SOS nadany z irańskiej jednostki wczesnym rankiem i rozpoczęła akcję ratunkową. Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej potwierdził, że zatopiona jednostka była "irańskim okrętem wojennym". Jakiś czas później szef lankijskiego MSZ zidentyfikował ją jako fregatę IRIS Dena.

Irański okręt zaatakowany został na wodach międzynarodowych na Oceanie Indyjskim u zachodnich wybrzeży Sri Lanki, ponad 2000 kilometrów od Zatoki Perskiej.

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Źródło: Google Maps

Hegseth potwierdza

Przez kilka godzin nie było jasne, który kraj dokonał zatopienia. W środę po południu sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził podczas konferencji prasowej, że uderzenia dokonał okręt podwodny USA. - Amerykański okręt podwodny zatopił irański okręt wojenny, który myślał, że jest bezpieczny na wodach międzynarodowych - powiedział w Pentagonie

Jak dodał, był to pierwszy raz od czasu II wojny światowej, kiedy amerykański okręt podwodny zatopił wrogi okręt wojenny przy użyciu torpedy.

Departament Wojny opublikował również nagranie z momentu ataku.

MSZ Iranu o "zbrodni na morzu"

Na pokładzie okrętu znajdowało się około 130 irańskich marynarzy. Początkowo doniesienia medialne różniły się co do liczby poszkodowanych. Rzecznik marynarki wojennej Sri Lanki potwierdził ostatecznie, że "w ataku zostały ranne 32 osoby, które zostały uratowane przez lankijską marynarkę wojenną i przebywają obecnie w szpitalu".

Co najmniej 87 osób zginęło - podaje CNN. Lankijskie służby w czwartek kontynuują poszukiwania ciał.

Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi oskarżył Stany Zjednoczone o popełnienie "zbrodni na morzu". "Fregata Dena była gościem indyjskiej marynarki wojennej, przewożąc prawie 130 marynarzy i została zaatakowana na wodach międzynarodowych bez ostrzeżenia" - napisał na X.

Indie, u których wybrzeża doszło do amerykańskiego ataku, nie odniosły się do tej pory do incydentu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
IranSri Lanka
Czytaj także:
shutterstock_2712608549
Kiedy komórki nie mają energii do życia. Groźny zespół Leigha
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
TANKOWIEC MAPA
Włochy wyślą pomoc do Zatoki Perskiej. Trwa szósty dzień wojny
RELACJA
Ajatollah Ali Chamenei podczas telewizyjnego wystąpienia 13 czerwca
Nie będzie kondolencji. Ambasador Ukrainy opublikował wpis
Świat
Dziewczynka ślizgała się na środku oczka wodnego
Weszła na zamarznięte oczko wodne, lód jest teraz kruchy i niestabilny
Łódź
cena diesla na stacji w Nowym Targu
Była ósemka, jest siódemka. "Siła telewizji jest taka"
BIZNES
Auto, w którym zginęły dwie kobiety
Adwokat od "trumny na kółkach" skazany
Olsztyn
Okręty irańskie i rosyjskie na wspólnych manewrach w Zatoce Omańskiej, 19 lutego 2026 roku
Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"
Świat
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny występ Sochana do zapomnienia. Dlaczego gra tak mało?
EUROSPORT
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA przeszukują kilkanaście miejsc we Wrocławiu, w tym Urząd Miejski
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Myśliwski sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
WARSZAWA
imageTitle
Snajperzy na dachu, róże w dłoniach. "Najwspanialszy moment irańskiej piłki"
EUROSPORT
Województwo opolskie. Wykoleiła się lokomotywa elektryczna (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj 17-latkowie zatrzymani na torach kolejowych. Tłumaczyli się ciekawością
Białystok
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca karetki podejrzany o zabójstwo pięciu osób
Świat
Nagrania naocznych świadków pokazują moment eksplozji drona na lotnisku w Nachiczewanie w Azerbejdżanie
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Wzywają Iran do wyjaśnień
Świat
Tunel powstanie do końca 2027 roku
W godzinach szczytu są tam ogromne korki. Zamiast rogatek będzie tunel
Łódź
Irańskie Su-24
CNN: irańskie bombowce zestrzelone "dwie minuty" od celu
Świat
Tankowiec LNG
Obawy rosną, a ceny razem z nimi
BIZNES
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Przy drodze leżało ciało mężczyzny
Szczecin
zdrowe jedzenie warzywa shutterstock_2214062919
Czy dieta bez mięsa chroni przed rakiem? Gigantyczne badania dają zaskakującą odpowiedź
Zdrowie
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"
Polska
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy
Kobieta z wózkiem zbliżała się do pasów. Tak się zachował kierowca
Kujawsko-Pomorskie
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. "Oplucie polskiego munduru"
Polska
50‑latek trafił do aresztu
Wbił matce widelec w rękę
Katowice
imageTitle
Włodarczyk uciekła z Kataru. "Sytuacja była bardzo niepewna"
Najnowsze
W 1986 roku w Zwierzyńcu zamordowano małżeństwo emerytów
Zabili małżeństwo, upozorowali samobójstwo
Lublin
Iran przypuścił ataki w Dosze w Katarze
Tysiące Amerykanów utknęły w strefie wojny. "Czuję się zdradzony przez własny rząd"
Świat
Fragmenty zestrzelonego drona Shahed nad Ukrainą
Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"
Świat
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica