Zaszczepieni w USA mogą zdjąć maseczki w tłumie. Biden: zasada jest teraz prosta

W Stanach Zjednoczonych znacznie poprawia się sytuacja pandemiczna. W związku z tym Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zdecydowały się złagodzić wytyczne dotyczące noszenia maseczek i zachowywania dystansu społecznego dla osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. "Wybór należy do ciebie" - napisał w komentarzu do tej decyzji prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Szefowa CDC Rochelle Walensky ogłosiła nowe wytyczne w czwartek po południu na briefingu w Białym Domu. Wyjaśniła, że jest to zasługą milionów ludzi, którzy się zaszczepili, a CDC opiera się na najnowszych badaniach naukowych dotyczących skuteczności tych szczepień. - Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, możesz zacząć robić rzeczy, które przestałeś robić z powodu pandemii - zauważyła.

- Wszyscy długo czekaliśmy na moment, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności – skomentowała Walensky.

Biden: zasada jest teraz prosta

"Zasada jest teraz prosta: zaszczep się albo noś maseczkę, dopóki tego nie zrobisz. Wybór należy do ciebie" – napisał na Twitterze prezydent Joe Biden.

W pełni zaszczepiono ponad 117 milionów osób

Agencja AP zwróciła uwagę, że złagodzenie wytycznych może prawdopodobnie prowadzić do zamieszania, gdyż nie będzie można odróżnić w pełni zaszczepionych od tych, którzy nie otrzymali preparatu.

"Do tej pory około 154 miliony Amerykanów, czyli ponad 46 procent populacji, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a ponad 117 milionów jest w pełni zaszczepionych. W ostatnich tygodniach tempo nowych szczepień uległo spowolnieniu, ale wraz z dopuszczeniem w środę szczepionki firm Pfizer/BioNTech dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat, w najbliższych dniach spodziewane jest nasilenie fali dawek" – podała AP.