Pracownik warsztatu zginął, sprawdzając auto klienta. Według policji, właściciel wziął go za złodzieja i zastrzelił

Gdy klient warsztatu samochodowego na przedmieściach amerykańskiej Atlanty wrócił po swój samochód, zobaczył, jak ktoś jeździ nim po parkingu. Myśląc, że to złodziej, kilka razy do niego strzelił. Tymczasem w aucie był 24-letni pracownik warsztatu, który odbywał właśnie jazdę testową przed zwrotem auta klientowi. Postrzelony mężczyzna zmarł w szpitalu.

Do zdarzenia doszło 31 grudnia. Około godz. 13.30 czasu lokalnego policjanci otrzymali informację o strzałach na parkingu przed warsztatem samochodowym. Na miejscu zastali jego pracownika, 24-letniego Daniela Gordona, z ranami postrzałowymi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować.