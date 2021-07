Zastępczyni sekretarza stanu USA leci do krajów wschodniej Azji. Nie odwiedzi Chin

Departament Stanu USA poinformował w czwartek, że wiceszefowa dyplomacji Stanów Zjednoczonych Wendy Sherman w dniach 18-25 lipca odwiedzi Japonię, Koreę Południową i Mongolię. Oznacza to, że wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów na liście państw, które planuje odwiedzić, nie znalazły się Chiny.

Wendy Sherman po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy odwiedzi kraje wschodniej Azji - na przełomie maja i czerwca odwiedziła Indonezję, Kambodżę i Tajlandię. W pierwszej kolejności uda się do Japonii, a następnie do Korei Południowej. Podczas rozmów ze swoimi odpowiednikami w tych krajach ma omówić kwestie walki ze zmianami klimatu i wzmacniania światowej ochrony zdrowia, a także współpracy w sprawie Korei Północnej. Następnie dyplomatka uda się do Ułan Bator, gdzie planowane są rozmowy dotyczące strategicznego partnerstwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Mongolią.