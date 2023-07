Trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Za kierownicą zmieszany zastępca szeryfa - nagranie

Nagranie z niecodziennej interwencji zarejestrowanej przez policyjne kamery, stacja CNN udostępniła w czwartek. 20 czerwca patrol z hrabstwa Henry w stanie Georgia zatrzymał dodge'a chargera za przekroczenie prędkości: pojazd jechał ponad 150 kilometrów na godzinę (96 mil na godzinę) w obszarze, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość to ok. 50 kilometrów na godzinę (35 mil na godzinę).

Kiedy funkcjonariusz podszedł do samochodu, by wylegitymować zatrzymanego kierowcę, ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że za kierownicą siedzi zastępca miejscowego szeryfa, Michael Yarbrough. Także na miejscu pasażera siedział policjant. - Serio? To pan? - powiedział funkcjonariusz na widok wyraźnie zmieszanego i zawstydzonego zastępcy szeryfa, po czym zaczął się śmiać.