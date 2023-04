Stormy Daniels o Donaldzie Trumpie: król został zdetronizowany

Gwiazda filmów dla dorosłych stwierdziła, że jej zdaniem Donald Trump nie powinien trafić do więzienia, jeśli zostanie skazany w jej sprawie. - Nie sądzę, że jego przestępstwa, popełnione wobec mnie, są warte osadzenia go w więzieniu - wskazała. Dodała jednak, że inne "rzeczy, które zrobił", mogą uzasadniać ewentualne wymierzenie mu kary więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego.

Stormy Daniels - wywiad

Wskazała jednak, że z drugiej strony "jest to ktoś, kogo wybrał nasz kraj (na prezydenta - red.), czy nie było lepszej opcji?". - Czułam wachlarz emocji, ale smutek był tym, co na mnie najbardziej wpłynęło i zszokowało - podkreśliła.

Zaznaczyła też, że jeśli zostanie wezwana do złożenia zeznań, to "absolutnie" zgodzi się na to. - Wezwanie mnie i postawienie przed sądem legitymizuje moją historię i to, kim jestem. Jeśli tego nie zrobią, to będzie tak, jakby mnie ukrywali - stwierdziła. Według niej ludzie mogliby uznać, że nie jest wiarygodnym świadkiem, skoro nie jest wezwana przed sąd.