Zarabiasz 35 tys. zł miesięcznie? W tym mieście to "niski dochód"

Mieszkańcy San Francisco, którzy zarabiają mniej niż 104 tys. dolarów rocznie, czyli ok. 35,5 tys. zł miesięcznie, uważani są za osoby o niskich dochodach i mogą kwalifikować się do przyznania pomocy mieszkaniowej, wynika z nowych wytycznych stanu Kalifornia.

Limity dochodów ustanawiane są regularnie po to, aby móc określić, czy dana osoba kwalifikuje się do programów pomocy społecznej dotyczących mieszkalnictwa.

Zarobki w San Francisco na tle dochodów w kraju

Singli z San Francisco, którzy zarabiają poniżej 18,4 tys. dolarów rocznie (ok. 6,2 tys. zł miesięcznie), zakwalifikowano jako "rażąco nisko zarabiających", do 39,1 tys. dolarów rocznie (ok. 13,3 tys. zł miesięcznie) za "ekstremalnie nisko zarabiających", a poniżej 65,2 tys. dolarów rocznie (ok. 22,2 tys. zł miesięcznie) za "bardzo nisko zarabiających". Kolejną kategorią byli właśnie "nisko zarabiający" z wynikiem 104 tys. dolarów rocznie (ok. 35,5 tys. zł miesięcznie).