Kontrola w Gwardii Narodowej. Kilkunastu żołnierzy pilnujących Waszyngtonu odsunięty od służby

20 stycznia przed budynkiem Kongresu w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do amerykańskiej stolicy skierowano 25 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy mają zagwarantować bezpieczeństwo w czasie uroczystości. Obawy o przebieg ceremonii wzmogły po tym, gdy 6 stycznia do Kapitolu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policją. Zginęło pięć osób, w tym jeden funkcjonariusz.