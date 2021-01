"Ameryka zjednoczona". Plan uroczystości inaugurujących prezydenturę Bidena

Już w poniedziałek komitet zaangażuje się w obchody dnia Martina Luthera Kinga, zabitego w 1968 roku lidera ruchu praw obywatelskich działającego na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. Tysiące wolontariuszy weźmie udział w poświęconych mu wydarzeniach w całych Stanach Zjednoczonych. To - jak czytamy na stronie komitetu - "jest szansą dla każdego Amerykanina, by zjednoczyć się i służyć, gdy globalna pandemia wzywa nas do pracy razem i wspierania naszych społeczności".