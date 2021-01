Co się działo na Kapitolu? Środa na nagraniach z Waszyngtonu

W środę doszło do bezprecedensowych wydarzeń w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy ustępującego prezydenta Donalda Trumpa w pewnym momencie zaczęli maszerować w kierunku Kapitolu. Zajęli budynek i w konsekwencji, zmusili Kongres do przerwania obrad mających doprowadzić do zatwierdzenia wyboru nowego prezydenta - Joe Bidena. Kongresmenów ewakuowano do bazy wojskowej. Władze Dystryktu Kolumbii zdecydowały o wprowadzeniu godziny policyjnej, na pomoc wezwano Gwardię Narodową. Poniżej przedstawiamy nagrania pokazujące kilka godzin wydarzeń w stolicy USA.