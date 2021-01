Media: na terenie Kapitolu znaleziono ładunki wybuchowe

Demonstrujący zwolennicy ustępującego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wdarli się w środę do budynku Kapitolu, gdzie mieszczą się obie izby Kongresu. Trwające posiedzenie Kongresu, mające zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów, w którym wygrał demokrata Joe Biden, zostało przerwane. Nie wiadomo, kiedy będzie wznowione.

Telewizja Fox News, opierając się na źródłach w siłach porządkowych, poinformowała o trzech niezidentyfikowanych czarnych pakunkach, z których wystawały rury i kable. Nie jest do końca jasne, czy były to prawdzie ładunki wybuchowe.

Według CNN policja zabezpieczyła dwa improwizowane ładunki wybuchowe: jeden w budynku, w którym mieści się krajowy komitet Partii Republikańskiej, drugi na terenie kompleksu Kapitolu. Według relacji były to prawdziwe ładunki wybuchowe, które zostały unieszkodliwione - przekazała stacja. Agencja Associated Press pisze o "co najmniej jednym" ładunku wybuchowym, który został znaleziony niedaleko budynku Kapitolu i nie stanowi już zagrożenia.