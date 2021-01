Trump do zwolenników: wybory skradziono, jesteście wyjątkowi, ale rozejdźcie się do domów

W trakcie obrad Senatu i Izby Reprezentantów, które miały zatwierdzić wybór Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych doszło do starć policji ze zwolennikami ustępującego prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent zaapelował do osób, które wdarły się do Kapitolu, żeby pokojowo rozeszły się do swoich domów. Zaznaczył jednak, że wybory zostały "skradzione".

- Rozumiem wasz ból i poczucie krzywdy. Mieliśmy wybory, które zostały nam skradzione. To były wybory wygrane w przytłaczający sposób i wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza ci po drugiej stronie, ale musicie udać się do swoich domów – powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. - Potrzebujemy pokoju, potrzebujemy prawa i porządku, musimy szanować naszych wspaniałych ludzi odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa i porządku. Nie chcemy, żeby ktokolwiek ucierpiał – dodał.

- Znajdujemy się w trudnym okresie, nigdy wcześniej do czegoś takiego nie doszło, żeby odebrano to nam wszystkim: mnie, wam, naszemu krajowi. To były oszukane wybory, ale nie możemy działać na korzyść tych ludzi, potrzebujemy spokoju. Udajcie się do domów, kochamy was, jesteście wyjątkowi – powiedział Donald Trump. Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych został zablokowany przez Twittera – nie można go udostępniać, "lajkować" ani komentować.