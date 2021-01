"Pojawił się mały promyk nadziei w oświadczeniach Bidena oraz w zachowaniu wiceprezydenta Pence'a"

To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest tylko problem Stanów Zjednoczonych. To wydarzenie, które ma znaczenie dla całego świata, także dla Polski. Zostało przyjęte z ogromnym niepokojem, zaskoczeniem, jako podwójne niebezpieczeństwo - ocenił we "Wstajesz i wiesz" doktor Jerzy Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO. Jak dodał, "pojawił się mały promyk nadziei w oświadczeniach prezydenta Bidena oraz w zachowaniu wiceprezydenta Pence'a, który zdobył się na wybór między swoim szefem prezydentem Trumpem a demokracją".

W środę do Kongresu wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Wewnątrz budynku, gdzie odbywała się sesja obydwu izb mających formalnie zatwierdzić wynik wyborów prezydenckich z 3 listopada, doszło do starć z policją. W trakcie zamieszek życie straciły cztery osoby. Szef policji w Waszyngtonie Robert Contee potwierdził, że wśród zmarłych jest kobieta, która została postrzelona przez policję Kapitolu, a także trzy inne osoby, które zginęły w "nagłych wypadkach". Dokładne przyczyny ich zgonów nie zostały określone, doniesienia mówiły jednak m.in. o jednej z osób, która miała spaść z dużej wysokości.

Stacja CNN, powołując się na trzy źródła, podała w czwartek, że piątą ofiarą wydarzeń w siedzibie amerykańskiego Kongresu jest jeden z policjantów ochraniających Kapitol. Tę informację potwierdził Reuters.

Reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona o emocjach społecznych w USA TVN24

Oficer policji z Kapitolu strzela gazem pieprzowym do protestującego próbującego wejść do budynku Kapitolu EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

"To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest tylko problem Stanów Zjednoczonych"

Wydarzenia w Waszyngtonie skomentował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Jerzy Maria Nowak, dyplomata, były ambasador Polski przy NATO. - To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest tylko problem Stanów Zjednoczonych, jak napisał nasz prezydent w oświadczeniu - zaznaczył.

Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Andrzej Dudy, który ocenił we wpisie na Twitterze, że "wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym".

"Podwójne niebezpieczeństwo"

- To jest wydarzenie, które ma znaczenie dla całego świata, ma znaczenie także dla Polski. Zostało przyjęte z ogromnym niepokojem, zaskoczeniem, jako podwójne niebezpieczeństwo - skomentował Nowak.

Jak wskazał, jedno niebezpieczeństwo polega na tym, że wydarzenie "obnażyło pewną kruchość amerykańskiej dyplomacji w związku z działaniami obecnego, ustępującego prezydenta". - Drugie pokazało, że przewodnictwo Stanów Zjednoczonych może być kwestionowane, podważane, i nie jest takie pewne - dodał.

- Niewątpliwie jedynymi, którzy się cieszą z tego wydarzenia, to na pewno prezydent [Rosji, Władimir - przyp. red.] Putin, niewątpliwie jeszcze Chiny, może jeszcze Iran - powiedział.

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Funkcjonariusze bronią sali amerykańskiego Kongresu | Getty Images North America Zwolennicy Donalda Trumpa odchodząc spod Kapitolu zapewniają, że wrócą protestować w czwartek | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Wydarzenia na Kapitolu | PAP/EPA/JUSTIN LANE Kapitol nocą | Tasos Katopodis/Getty Images Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | Getty Images Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący w Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący trzyma w ręku korespondencję podpisaną przez Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protest zwolenników Donalda Trumpa | MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

"Mały promyk nadziei w oświadczeniach prezydenta Bidena i wiceprezydenta Pence'a"

Jak ocenił gość TVN24, "pojawił się pewien mały promyk nadziei w oświadczeniach prezydenta [elekta, Joe - przyp. red.]Bidena - powściągliwych, mądrych i przyrzekających powrót do demokracji, do uzdrowienia prawdy". - Oraz w zachowaniu obecnego wiceprezydenta [Mike'a - przyp. re.] Pence'a, który zdobył się na wybór między swoim szefem prezydentem Trumpem a demokracją, między wartościami, które ona ze sobą niesie - skomentował Jerzy Maria Nowak.

Zdaniem byłego ambasadora to, co Biden "zrobi w polityce wewnętrznej, ma znaczenie dla całego świata". - Bo to oznacza, czy będzie w stanie przywrócić siłę Stanów Zjednoczonych, wiarygodność Stanów Zjednoczonych - mówił.

- Jeśli on szybko zdoła uporządkować wewnętrznie Stany Zjednoczone, to szybko zdoła również przejść do działań w polityce zagranicznej, związanie polityki z polityką wewnętrzną, z siłą wewnętrzną państwa jest dzisiaj oczywiste - ocenił gość "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Zamieszki pod Kapitolem Policja publikuje w internecie zdjęcia osób, które chcą przesłuchać w związku ze środowym atakiem na Kongres [2021 Cable News Network All Rights Reserved] wideo 2 / 35 Policja publikuje w internecie zdjęcia osób, które chcą przesłuchać w związku ze środowym atakiem na Kongres [2021 Cable News Network All Rights Reserved] Dzień po zamieszkach na Kapitolu. Wokół budynku ustawiane są betonowe blokady TVN24 Całe oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa Twitter/@realDonaldTrump Kapitol odgrodzony od reszty Waszyngtonu wysokim płotem TVN24 Schnepf: tylko ten, kto był w środku Kapitolu jest w stanie zrozumieć symbolikę tego dramatycznego wydarzenia TVN24 Karty do głosowania kolegium elektorów uratowane z sali Senatu przed tłumem szturmującym Kapitol ENEX, PAP/EPA/JIM LO SCALZO, Karty do głosowania kolegium elektorów uratowane z sali Senatu przed tłumem szturmującym Kapitol ENEX Uchybienia służb pilnujących Kapitolu TVN24 Konsekwencje środowych wydarzeń w Waszyngtonie TVN24 Były zastępca szefa BOR o ochronie Kapitolu TVN24 Wydarzenia w Waszyngtonie godzina po godzinie TVN24 Kongres zatwierdził wyniki - Biden zwycięzcą. Relacja reportera "Faktów" TVN Marcina Wrony TVN24 Reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona o emocjach społecznych w USA TVN24 Co dzieje się wewnątrz Kongresu 2021 Cable News Network All Right Reserved Zdemolowane biura w amerykańskim Kongresie 2021 Cable News Network All Right Reserved Republikańska senator Kelly Loeffler: teraz nie mogę sprzeciwiać się wynikom głosowania elektorów [2021 Cable News Network All Rights Reserved] Senator Partii Republikańskiej, Lindsey Graham: Wystarczy. Wypisuje się z tego [2021 Cable News Network All Rights Reserved] "To brzmiało jak strzał z pistoletu" [2021 Cable News Network All Rights Reserved] Nancy Pelosi: zostaniemy tu tak długo jak trzeba [2021 Cable News Network All Rights Reserved] Korespondent "Faktów TVN" Marcin Wrona o wiceprezydencie USA TVN24/REUTERS Republikanie z Izby Reprezentantów sprzeciwiają się certyfikacji wyników głosowania elektorskiego w Pennsylwani TVN24/REUTERS "Postrzelili ją!" REUTERS/FREEDOMNEWS.TV McConnell: starali się zakłócić mechanizmy naszej demokracji. Nie udało im się TVN24 Mike Pence: przemoc nigdy nie zatriumfuje TVN24 Protesty na ulicach Waszyngtonu Reuters Dźwięk strzału słyszany z wnętrza Kapitolu ENEX Starcia protestujących z policją w Waszyngtonie. Funkcjonariusze użyli gazu wobec tłumu Reuters Demonstranci przed Kapitolem CNN Ochrona Kapitolu broni wejścia w sali obrad Senatu Reuters Protestujący, który wdarł się do Kapitolu: usłyszą nasz głos teraz, nie przestaniemy TVN24 W Waszyngtonie doszło do starć policji ze zwolennikami ustępującego prezydenta Donalda Trumpa. Zdjęcia Reuters Centrum Waszyngtonu jest zablokowane, auta nie mogą tam wjechać. Relacja z okolic Kapitolu TVN24 Demonstranci wdarli się do Kapitolu. Relacja korespondenta TVN24 TVN24 Policja Kapitolu usunęła protestujących ze schodów siedziby Kongresu USA. Zapowiadają, że wrócą. Relacja z Waszyngtonu TVN24, Twitter/IGORROBIC Całe wystąpienie Joe Bidena Reuters

Autor:kb//now

Źródło: TVN24