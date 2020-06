Papież do wiernych w USA: nie możemy odwracać wzroku od wszelkiego rodzaju rasizmu

Nie można tolerować rasizmu i jednocześnie twierdzić, że broni się świętości życia - ogłosił papież Franciszek, zwracając się do wiernych w Stanach Zjednoczonych. Nawiązał do trwających w tym kraju protestów i podkreślił, że "przemocą niczego się nie osiągnie".

- Obserwowałem z wielką troską bolesne niepokoje społeczne w waszym kraju w ostatnich dniach po tragicznej śmierci George'a Floyda - powiedział papież, zwracając się do wiernych ze Stanów Zjednoczonych podczas środowej audiencji generalnej transmitowanej przez watykańskie media. W ten sposób nawiązał do protestów w kraju, które wybuchły po śmierci Afroamerykanina, który zmarł po interwencji policyjnej w Minneapolis.

- Módlmy się o pocieszenie dla ich rodzin pogrążonych w żałobie i przyjaciół. Błagajmy o pojednanie narodowe i pokój, za którym tęsknimy - wezwał papież. Nawiązując do patronki Ameryki powiedział: - Niech Matka Boża z Guadalupe, Matka Ameryki, wstawia się za wszystkimi, którzy działają na rzecz pokoju i sprawiedliwości w waszym kraju i na całym świecie.

Protesty mimo apeli o spokój

George Floyd zmarł 25 maja, po zatrzymaniu przez policję w Minneapolis. Pod koniec maja do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na krzyki Floyda, że "nie może oddychać". Mężczyzna zmarł w szpitalu. Dla wielu Amerykanów śmierć Floyda nie jest odosobnionym incydentem. Ich zdaniem to "przykład systemowego przyzwolenia na agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych".