Trump zszedł do schronu pod Białym Domem. "Byłem tam przez krótką chwilę, to była bardziej inspekcja"

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem policjant przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut klęczał na jego szyi. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak skarżył się, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całą Amerykę. Protesty organizowane są też w innych krajach.

Donald Trump: to była bardziej inspekcja

Amerykańskie media na początku tygodnia doniosły, że podczas demonstracji przed Białym Domem prezydent Donald Trump został zaprowadzony przez służby bezpieczeństwa do podziemnego schronu. Tak podała w poniedziałek agencja AP, powołując się na źródła w administracji. Wcześniej napisał o tym "New York Times".

Opisywaną przez media w USA sytuację sam Trump w środowym wywiadzie dla Fox News nazywał "fałszywymi doniesieniami". - Zszedłem na dół w ciągu dnia i byłem tam przez krótką chwilę, to była bardziej inspekcja - oświadczył. Pytany, czy poprosiły go o to służby bezpieczeństwa, zaprzeczył.

Rzecznika Białego Domu: gest prezydenta jak wizyta Churchilla po bombardowaniu Londynu

Protesty w Waszyngtonie

W ostatnich dniach pod Białym Domem dochodziło do demonstracji przeciw Donaldowi Trumpowi. Wznoszone są hasła krytykujące prezydenta USA. W weekend pokojowe początkowo manifestacje przeradzały się po zmroku w rozruchy, podczas których dochodziło do plądrowania sklepów i niszczenia mienia. Zdecydowana większość demonstrantów w Waszyngtonie odcina się jednak od tych aktów wandalizmu.

W środę dostępu do Białego Domu od północy blokują m.in. oddziały z flagami Teksasu na mundurach. Funkcjonariusze ci nie odpowiadają na pytania mediów, do jakich służb przynależą i kto jest ich dowódcą.

Nowe zarzuty po śmierci George'a Floyda

Prokuratura stanowa zmieniła także kwalifikację czynu głównego oskarżonego Dereka Chauvina, który uciskał na szyję zatrzymanego, co w konsekwencji miało doprowadzić do jego śmierci. Został on oskarżony o morderstwo drugiego, co oznacza morderstwo, wobec którego istnieją dowody, że zostało dokonane ze świadomością konsekwencji czynu, ale nie było planowane. Za jego popełnienie grozi do 40 lat pozbawienia wolności, czyli o 15 lat więcej niż za morderstwo trzeciego stopnia, o które był początkowo oskarżany.