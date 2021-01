Schwarzenegger o wychodzeniu Ameryki z "ciemnych dni" i "hartowaniu demokracji"

Prezydent Trump to przywódca, który odniósł porażkę. Przejdzie do historii jako najgorszy prezydent w dziejach - powiedział w opublikowanym na Twitterze nagraniu hollywoodzki aktor i były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. Odnosząc się do zamieszek na Kapitolu i związanej z nią sytuacji społeczno-politycznej w USA, wyraził nadzieję, że "Ameryka wyjdzie z tych ciemnych dni i ponownie rozbłyśnie swoim blaskiem".

W środę obie izby amerykańskiego Kongresu zebrały się, by policzyć głosy elektorów i zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, które wygrał Joe Biden. Obrady zostały jednak przerwane. Do Kapitolu wtargnęli zwolennicy ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej zebrali się przed budynkiem.

Ewakuowano przedstawicieli Senatu i Izby Reprezentantów. Władze Dystryktu Kolumbii wprowadziły godzinę policyjną, na pomoc wezwano Gwardię Narodową. Demonstranci wdarli się między innymi do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, i do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt aresztowano. Kongres został zabezpieczony, a posiedzenie wznowione. W czwartek 7 stycznia zwycięstwo Joe Bidena zostało zatwierdzone.

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"W środę taka Noc Kryształowa odbyła się w Stanach Zjednoczonych"

"Jako imigrant w tym kraju, chciałbym powiedzieć kilka słów do moich drogich Amerykanów i do moich przyjaciół na całym świecie o wydarzeniach z ostatnich kilku dni. Dorastałem w Austrii, bardzo dobrze znam Noc Kryształową. To była noc pogromu Żydów przeprowadzona w 1938 roku przez nazistowskich odpowiedników "Proud Boys" - przypomniał, nawiązując do nazwy neofaszystowskiej grupy, której członkowie uczestniczyli w środowych zamieszkach.