Amerykanie zamieszani w ucieczkę byłego prezesa Nissana z Japonii staną przed sądem federalnym

Z dokumentów sądowych, do których dotarli reporterzy Reutera, wynika, że w USA aresztowano w środę dwóch mężczyzn, w tym byłego żołnierza sił specjalnych. Zarzuca się im, że pomogli w ucieczce z Japonii oskarżonemu o oszustwa finansowe byłemu prezesowi Nissana Carlosowi Ghosnowi.

Były prezes Nissana Carlos Ghosn oskarżony jest o oszustwa finansowe Thesupermat/Wikimedia CC BY 2.0

Oskarżony o przestępstwa finansowe Ghosn uciekł 29 grudnia 2019 roku z Japonii do Libanu , gdzie mieszkał w dzieciństwie. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". 65-letni Ghosn, który posiada obywatelstwa francuskie, brazylijskie i libańskie, w Japonii podlegał surowym ograniczeniom w zakresie przemieszczania się, nałożonym na niego przez sąd. Miał też zakaz kontaktowania się z rodziną.

Ghosn skorzystał z dwóch samolotów tureckiej firmy lotniczej MNG, aby uciec z Japonii przez Stambuł do Libanu. Turecka policja aresztowała siedem osób w związku z tą sprawą. "Wall Street Journal" podał tuż po ucieczce Ghosna, że wydostał się on z Japonii na pokładzie prywatnego odrzutowca, ukryty w dużej czarnej skrzyni, zwykle używanej do transportu sprzętu audio.