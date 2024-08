Podczas wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii zawiodła technologia stosowana przez Secret Service, informuje "New York Times". Zdaniem dziennika, gdyby nie niedopatrzenia służb, zamachu na byłego prezydenta USA można by uniknąć.

"New York Times" napisał w czwartek, że do zamachu na Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii z 13 lipca mogło by nie dojść, gdyby nie błędy i niedopatrzenia w działaniach Secret Service.