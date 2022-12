Zamachowiec z Lockerbie stanął przed amerykańskim sądem. Grozi mu kara śmierci

czytaj dalej

Odwołanie tradycyjnej konferencji prasowej, na której Władimir Putin rozmawia co roku z mediami i społeczeństwem, to sygnał narastających problemów w Rosji. Prawdopodobnie wzrost nastrojów antywojennych, mobilizacja i liczne rosyjskie porażki w Ukrainie budzą obawy polityków na Kremlu o to, że dyskusja mogłaby wymknąć się spod kontroli - stwierdziło we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.