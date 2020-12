Były oficer libijskiego wywiadu z zarzutami w związku z zamachem nad Lockerbie

Prokurator generalny USA William Barr oświadczył na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że przebywający obecnie w areszcie w Libii były oficer libijskiego wywiadu Abu Agila Mohammad Masud Cheir al-Marimi zajmował się mniej więcej od 1973 do 2011 roku - czyli do upadku reżymu Muammara Kadafiego - między innymi fachowym doradztwem przy konstruowaniu ładunków bombowych. Efektem jego działalności w tej dziedzinie były dwa ataki terrorystyczne - w 1986 roku na zachodnioberlińską dyskotekę, gdzie zginęło dwóch żołnierzy USA, oraz w dwa lata później na lecącego z Londynu do Nowego Jorku Boeinga 747 upadłego potem towarzystwa Pan Am.